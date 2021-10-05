В Перми отправили в колонию 14 и 15-летнего мальчиков по делу об изнасилованиях и убийствах

Как сообщает краевое управление СК, в июне прошлого года они в состоянии алкогольного опьянения избили и подожгли мужчину. Затем один из них изнасиловал женщину и убил ее, чтобы скрыть следы. Второй просто изнасиловал. 15-летнему обвиняемому суд дал 9,5 лет воспитательной колонии, 14-летнему – 9 лет и 10 месяцев.
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