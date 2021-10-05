Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава удмуртского правительства Ярослав Семенов. При этом сами категории еще только собираются определить – в Минздраве уточняют, что речь пойдет о всех, кто массово контактирует с другими людьми.
Также с 11-го октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике отменяются все массовые мероприятия, а уже сегодня стартуют рейды по соблюдению масочного режима. Общепиту вновь запретят работать по ночам.
Власти Удмуртии вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава удмуртского правительства Ярослав Семенов. При этом сами категории еще только собираются определить – в Минздраве уточняют, что речь пойдет о всех, кто массово контактирует с другими людьми.