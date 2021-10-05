Власти Удмуртии вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава удмуртского правительства Ярослав Семенов. При этом сами категории еще только собираются определить – в Минздраве уточняют, что речь пойдет о всех, кто массово контактирует с другими людьми.

Также с 11-го октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике отменяются все массовые мероприятия, а уже сегодня стартуют рейды по соблюдению масочного режима. Общепиту вновь запретят работать по ночам.