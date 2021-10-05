Глобальный сбой в работе соцсетей, по предварительным данным, не был связан с кибератакой

Об этом говорит большинство экспертов по кибербезопасности, так как неполадки затронули слишком много автономных друг от друга систем сразу – вплоть до электронных пропусков в офисы для сотрудников корпорации Facebook.

Одновременно с фейсбуком около 7 вечера по Москве перестали работать соцсеть инстаграм и мессенджер вотсап, а альтернативные каналы общения – от телеграма до гугл-почты – из-за переключившихся на них пользователей и перегрузок стали работать хуже. После полуночи доступ к сервисам начал частично восстанавливаться.

Предположительно сбой был связан с удалением DNS-записей из глобальных таблиц маршрутизации – это нечто вроде адресной книги для интернета. Однако кто мог удалить записи и было ли это намеренным, пока не ясно.