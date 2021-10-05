Двое депутатов Госдумы пообещали обратиться в прокуратуру в связи с юмористическим шоу на канале ТНТ

Речь идет о шоу «Игра», в ходе которого несколько команд комиков борются за 30 миллионов рублей. Эпизод, вызвавший возмущение парламентариев, вышел в эфир вечером 3-го октября. Там была показана сцена со свадьбой: комик Денис Дорохов в женском платье играл невесту, в конце номера он встал на колени и поцеловался с Александром Панекиным, который играл жениха. Жаловаться собираются Михаил Романов и Анатолий Выборный, оба – представители «Единой России».

В эфире ТНТ показали около двух секунд поцелуя; пользователи соцсетей отметили, что в реальности он длился намного дольше.