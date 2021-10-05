Росздравнадзор зарегистрировал аппарат для дистанционного подавления коронавируса

Как рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, установка «Тор» не имеет аналогов в мире. Ее разработал научный центр «Концерн Гранит», стоит один прибор более 3,5 млн рублей.

Принцип действия, по уверениям создателей, состоит в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК вируса. Такой способ волнового «зашумления» якобы успешно подавляет размножение вируса – за 15 минут работы защищает людей в помещении от заражения в течение суток (!) и сокращает время болезни заболевших в полтора раза.

Статистику заболеваемости среди тех, на ком его опробуют, обещают предоставить в ближайшее время.