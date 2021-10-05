В Москве вновь открылся один из крупнейших пунктов вакцинации от коронавируса – в ГУМе

В мэрии подчеркнули, что за время перерыва существенно увеличили его пропускную способность (до 5000 человек в день), а также оптимизировали схему работы – выделили более просторные помещения и тому подобное. Параллельно с этим объявлено о закрытии крупного прививочного пункта в соседнем Гостином дворе. Помимо этих пунктов, по-прежнему можно привиться в городских поликлиниках, ряде торговых центров и тому подобных общественных местах.

Новости об открытии прививочного пункта приходят на фоне суточного прироста смертности от инфекции. За минувшие сутки по стране только по официальным данным умерли почти 900 пациентов с подтвержденным диагнозом.