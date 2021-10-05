В Карелии найден мертвым 26-летний военнослужащий гарнизона Бесовец

Это рядом с аэропортом Петрозаводска. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК передает, что тело нашли еще 3-го октября, и, по предварительным данным, покойный совершил самоубийство. Причины не ясны.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.