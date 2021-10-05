Полное восстановление фейсбука и связанных с ним сервисов займет некоторое время

Об этом объявила администрация соцсети. Однако трафик уже растет, признает сервис по отслеживанию перебоев Downdetector.

По его данным, это крупнейший сбой за всю историю наблюдений – по всему миру фейсбук почти полностью не работал почти 6 часов, да и сейчас многие пользователи сообщают об ограниченной функциональности: например, они могут просматривать ленту, но не могут ничего комментировать, лайкать и репостить и так далее. Последний раз что-то сопоставимое наблюдалось в 2008-м, но тогда аудитория фейсбука была почти в 40 раз меньше.

Из-за сбоя резко снизились американские биржевые индексы, в том числе основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг лично потерял более 6 млрд долларов.