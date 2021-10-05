Оператор газопровода «Северный поток-2» приступил к заполнению его первой нитки газом

В компании Nord Stream 2 говорят, что будут постепенно наращивать давление до уровня, необходимого для финальных технических тестирований (конкретные сроки не уточняются). На второй нитке все еще идут пусконаладочные работы.

«Северный поток-2» строился с 2018-го. По пропускной мощности (55 млрд кубометров в год) он аналогичен первому «Северному потоку», но отличается составом акционеров, а также маршрутом. Он стартует не с северного, а с южного берега Финского залива, обходит территориальные воды Дании и за счет этого несколько длиннее первого. Заканчиваются оба потока в немецком Грайфсвальде.

В Белом доме, комментируя технический пуск, вновь объявили, что считают проект геополитическим и будут противодействовать ему даже после начала прокачки.