В Петербурге бывшего следователя оправдали по делу о хищении 11 кг кокаина из вещдоков

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Николая Воробьева признали невиновным по статье «хищение наркотических средств в особо крупном размере» (от 15 до 20 лет), но осудили по статье «мошенничество» за махинации с договорами аренды и при получении выплат. Ему дали 3,5 года колонии общего режима и освободили в зале суда за отсиженным в период следствия.