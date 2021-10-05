В Петербурге бывшего следователя оправдали по делу о хищении 11 кг кокаина из вещдоков

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Николая Воробьева признали невиновным по статье «хищение наркотических средств в особо крупном размере» (от 15 до 20 лет), но осудили по статье «мошенничество» за махинации с договорами аренды и при получении выплат. Ему дали 3,5 года колонии общего режима и освободили в зале суда за отсиженным в период следствия.
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