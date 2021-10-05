На 6-м часу глобального сбоя в работе крупнейших соцсетей некоторые пользователи сообщили о частичном восстановлении

Первоначально он затронул соцсети фейсбук и инстаграм, а также мессенджер вотсап (все они контролируются корпорацией Facebook). На проблемы с доступом к своим аккаунтам жалуются пользователи по всему миру, как через компьютеры, так и со смартфонов.

Позже стало известно о неполадках в работе гугл-почты, замедлении телеграма и перебоях с тиктоком. Однако большинство опрошенных журналистами экспертов по кибербезопасности сходятся во мнении, что в этом случае речь идет просто о резко возросшей нагрузке, так как люди перетекают на эти ресурсы с «отключенных».

Точные причины неполадок пока не ясны, администрация Facebook принесла пользователям извинения и заверила, что делает все возможное для скорейшего восстановления сервисов.