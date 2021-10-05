С Байконура на МКС сегодня стартует первый в истории киноэкипаж

Помимо космонавта Антона Шкаплерова на борту «Союза» полетят кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они снимут на орбите художественный фильм с рабочим названием «Вызов».

Глава коммуникационного агентства Redline PR Анна Кириченко считает, что съемки фильма на МКС станут хорошим пиар-ходом для Роскосмоса и России. Об этом он сказала в интервью телеканалу РБК.

На фоне санкций, в том числе и в спорте, космос является важной площадкой для России, пояснила Кириченко.

Старт запланирован на 11:55.