Facebook столкнулась с самым серьезным с 2008 года сбоем

Как передает телеканал CNBC, серьезные неполадки в работе социальной сети длятся уже более пяти часов. Причина откбчений и их масштаб пока неизвестны. Профильные сервисы сообщают, что жалобы на сбои в Facebook, а также принадлежащим ей Instagram и WhatsApp приходят от пользователей по всему миру. Газета The New York Times пишет, что сейчас компания отправила небольшую команду специалистов в один из своих центров обработки данных, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы. Причиной глобального сбоя в социальных сетях могла стать ошибка одного из сотрудников Facebook. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Григорий Бакунов.

«Судя по всему, произошла банальная человеческая ошибка. Кажется, кто-то из сетевых администраторов компании «Фейсбук» внес небольшие изменения в работу сервиса, конечно, для того, чтобы улучшить его работу. Но привело это к тому, что остановились все внутренние сетевые сервисы компании. Как следствие не работает сам «Фейсбук», не работают сервисы «Инстаграм», «Ватсап» и связанные с ними, живущие в тех же дата-центрах», — пояснил эксперт.

Г.Бакунов добавил, что обрушение «Фейсбука» спровоцировало падение других соцсетей. «Фейсбук» — это такая махина, от которой зависит почти весь интернет. И вместе с «Фейсбуком» слег «Твиттер». Как это произошло? Люди, которые общались в «Фейсбуке» и поняли, что не могут продолжить там общаться, массово побежали в «Твиттер», который не выдержал нагрузки и тоже упал. Тогда люди побежали в «Телеграм», и он теперь тоже себя чувствует не очень хорошо. Это эффект пробки, когда сломалась одна машина, а в результате стоит весь город", — отметил эксперт.

Г.Бакунов предположил, что ошибка слишком серьезная и исправить ее дистанционно сотрудники компании не могут.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя упала почти на 7 миллиардов долларов, пишет журнал Forbes. Акции американских IT-гигантов сейчас в целом демонстрируют падение на бирже.

Это не единственная плохая новость для Facebook на сегодня: интернет-издание Privacy Affair утверждает, что в сеть утекли данные более чем полутора миллиардов пользователей социальной сети. Этот слив называют самым масштабным в истории. Впрочем, пока эти данные не подтвердились.