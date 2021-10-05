Facebook столкнулась с самым серьезным с 2008 года сбоем

«Судя по всему, произошла банальная человеческая ошибка. Кажется, кто-то из сетевых администраторов компании «Фейсбук» внес небольшие изменения в работу сервиса, конечно, для того, чтобы улучшить его работу. Но привело это к тому, что остановились все внутренние сетевые сервисы компании. Как следствие не работает сам «Фейсбук», не работают сервисы «Инстаграм», «Ватсап» и связанные с ними, живущие в тех же дата-центрах», — пояснил эксперт.
Г.Бакунов добавил, что обрушение «Фейсбука» спровоцировало падение других соцсетей. «Фейсбук» — это такая махина, от которой зависит почти весь интернет. И вместе с «Фейсбуком» слег «Твиттер». Как это произошло? Люди, которые общались в «Фейсбуке» и поняли, что не могут продолжить там общаться, массово побежали в «Твиттер», который не выдержал нагрузки и тоже упал. Тогда люди побежали в «Телеграм», и он теперь тоже себя чувствует не очень хорошо. Это эффект пробки, когда сломалась одна машина, а в результате стоит весь город", — отметил эксперт.
Г.Бакунов предположил, что ошибка слишком серьезная и исправить ее дистанционно сотрудники компании не могут.
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя упала почти на 7 миллиардов долларов, пишет журнал Forbes. Акции американских IT-гигантов сейчас в целом демонстрируют падение на бирже.
Это не единственная плохая новость для Facebook на сегодня: интернет-издание Privacy Affair утверждает, что в сеть утекли данные более чем полутора миллиардов пользователей социальной сети. Этот слив называют самым масштабным в истории. Впрочем, пока эти данные не подтвердились.