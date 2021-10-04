Северная Македония рассчитывает, что к концу году начнутся переговоры о евроинтеграции страны

В ближайшее время республика будет вести диалог Болгарией, заблокировавшей этот процесс – сказали в МИД страны. София отказывается признавать существование македонского языка, считая его одним из диалектов болгарского, а также требует от соседней страны отказаться от любых упоминаний о наличии в Болгарии македонского национального меньшинства.