Северная Македония рассчитывает, что к концу году начнутся переговоры о евроинтеграции страны

В ближайшее время республика будет вести диалог Болгарией, заблокировавшей этот процесс – сказали в МИД страны. София отказывается признавать существование македонского языка, считая его одним из диалектов болгарского, а также требует от соседней страны отказаться от любых упоминаний о наличии в Болгарии македонского национального меньшинства.
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