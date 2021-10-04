«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв у мечети в столице Афганистана. Накануне жертвами теракта стали 12 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Взрыв произошел во время церемонии прощания с матерью официального представителя талибов, которые два месяца назад захватили власть в стране. После этого на месте теракта началась перестрелка между членами движений «Талибан» и «Исламское государство» (обе признаны в России террористическими и запрещены).

ИГИЛ также стоит за организацией недавних серий взрывов в афганском Джелалабаде и возле аэропорта Кабула.

