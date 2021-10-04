Компания Ozon намерена получить лицензию на продажу алкоголя

Онлайн-ритейлер зарегистрировал юридическое лицо «Озон алко» — это следует из данных Единого государственного реестра. В пресс-службе компании журналу Forbes сказали, что пока не собираются вести дистанционную торговлю спиртным, поскольку это запрещено законом. В будущем, если правила в этой сфере поменяются, Ozon рассчитывает предложить расширенный ассортимент.

Сейчас онлайн-продавцы могут работать лишь в качестве витрины, где покупатели бронируют алкогольные напитки, а затем забирают ее из лицензированной точки поставщика, подтверждая совершеннолетие.

За отмену этого закона ранее выступали как крупные онлайн-ритейлеры, так и Сбербанк.