Вашингтон продолжит бороться с «Северным потоком-2»

Власти США считают газопровод российским геополитическим проектом и выступают против него. Так в Госдепартаменте прокомментировали новости о начале заполнения газом первой нитки трубопровода.

Оператор «Северного потока-2» сегодня рассказал, что часть газопровода будут заполнять постепенно, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего тестирования. Датское энергетическое агентство сообщило, что все условия, относящиеся к этапу строительства газопровода выполнены. Осталось решить некоторые вопросы для его ввода в эксплуатацию.