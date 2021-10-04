В Петербурге бывшего следователя оправдали по делу о краже 11 килограммов кокаина из вещественных доказательств

Городская объединённая пресс-служба судов сообщает, что Николая Воробьева признали непричастным к преступлению. В тоже время по другому обвинению – в мошенничестве при получении выплат ему назначили 3,5 года колонии. Так как с 2018 года бывший следователи находится в СИЗО, фактически он уже отбыл наказание. Его освободили в зале суда.