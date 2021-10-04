В московском ГУМе вновь открылся центр вакцинации от коронавируса

У прививочного пункта в центре Москвы, который открылся после трехмесячного перерыва, увеличена пропускная способность. Теперь вакцину здесь смогут сделать до пяти тысяч человек в день. При этом для пациентов выделены более просторные помещения, чтобы было проще соблюдать безопасную социальную дистанцию. А все время процедуры: от гардероба до самой вакцинации, займет не более 10 минут — обещает заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, каждая новая волна инфекции требует собственного подхода. Она отметила, что на сегодняшний день в России оба компонента вакцины получили только 30% жителей.

Новости об открытии прививочного пункта приходят на фоне суточного прироста скончавшихся от инфекции. В стране за минувшие сутки только по официальной статистике умерли 882 пациента с подтвержденным коронавирусом.

ОТВОДКА

Власти Москвы пока не планируют вводить дополнительные ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости в мэрии не исключают возвращения системы QR-кодов в кафе и ресторанах.