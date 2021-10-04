Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо к Владимиру Путину с критикой трехдневного и электронного голосования.

Главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков считает это лишь элементами политической игры. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы»:

«Зюганов, с одной стороны, заявляет свои претензии, а, с другой стороны, ведет переговоры по количеству комитетов, которые достанутся коммунистам в Думе. Он абсолютно договороспособный. Так, 5 комитетов надо, чтобы были за коммунистами в Думе, и он бьется за каждый. При этом на улицы у него другие люди ходят и выступают, говорят, что «мы не признаем итоги этих выборов». Зюганов слишком опытный бобер в этой политической норе, чтобы не использовать внешнее недовольство своих соратников, особенно молодых, особенно московских, для того, чтобы в переговорной позиции с Кремлем что-то для себя отжимать».

Зюганов в своем письме также попросил наказать тех, кто ответственен за давление на коммунистов.