Глобальный сбой произошел в работе крупнейших социальных сетей

Пользователи, в частности, не могут воспользоваться Facebook, а также принадлежащими компании сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp.

С проблемами с доступом к соцсетям столкнулись жители почти всех континентов: Европы, Северной и Южной Америки, а также Азии. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-страниц, основная масса жалоб касалась невозможности зайти на сайты Facebook и Instagram, а также в приложение WhatsApp. Журналист The New York Times Райан Мак сообщил, что не работают даже внутренние коммуникационные платформы для рабочего общения.

Некоторые эксперты полагают, что причиной произошедшего могли стать неполадки в работе так называемых DNS-серверов: они направляют отдельные веб-браузеры к базам данных, где хранится нужная информация. Как утверждает британская газета Independent, данные, которые сообщают системам, как найти сайты Facebook и Instagram, были удалены.

При этом на фоне крупного сбоя поступают сведения и о неполадках в работе других соцсетей – в частности, TikTok. Сервис Downdetector также отмечает, что проблемы, хотя пока и в меньшей степени, испытывают Twitter, Telegram, Google, YouTube и несколько крупных операторов связи.

Крупный сбой в работе соцсетей привел к резкому падению акций не только самих компаний, но и американского биржевого индекса Nasdaq: он просел более чем на 2%.

Причиной глобального сбоя в социальных сетях могла стать ошибка одного из сотрудников Facebook. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Григорий Бакунов.

«Судя по всему, произошла банальная человеческая ошибка. Кажется, кто-то из сетевых администраторов компании «Фейсбук» внес небольшие изменения в работу сервиса, конечно, для того, чтобы улучшить его работу. Но привело это к тому, что остановились все внутренние сетевые сервисы компании. Как следствие не работает сам «Фейсбук», не работают сервисы «Инстаграм», «Ватсап» и связанные с ними, живущие в тех же дата-центрах», — пояснил эксперт.

Г.Бакунов добавил, что обрушение «Фейсбука» спровоцировало падение других соцсетей. «Фейсбук» — это такая махина, от которой зависит почти весь интернет. И вместе с «Фейсбуком» слег «Твиттер». Как это произошло? Люди, которые общались в «Фейсбуке» и поняли, что не могут продолжить там общаться, массово побежали в «Твиттер», который не выдержал нагрузки и тоже упал. Тогда люди побежали в «Телеграм», и он теперь тоже себя чувствует не очень хорошо. Это эффект пробки, когда сломалась одна машина, а в результате стоит весь город", — отметил эксперт.

Г.Бакунов предположил, что ошибка слишком серьезная и исправить ее дистанционно сотрудники компании не могут.