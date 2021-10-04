Губернатор Подмосковья попросил включить прививки от коронавируса в календарь вакцинации

Андрей Воробьев отметил, что сейчас в больницы попадают те, кто не стал делать прививки. По его словам, в Московской области ежедневно госпитализируют по 600-650 человек. На пике заболеваемости эта цифра была в два раза выше. При этом динамика распространения инфекции в регионе напоминает ситуацию в Москве. В столице заболеваемость растет уже 3 день подряд.

