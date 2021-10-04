Из-за действий сотрудника региональное управление переплатило за электроэнергию больше 230 тысяч рублей. Об этом сообщает областной СК. По результатам проверки полицейскому грозит увольнение. Ему вменяют статью о превышении должностных полномочий.
На саратовского полицейского, майнившего криптовалюту в здании МВД, завели уголовное дело
Из-за действий сотрудника региональное управление переплатило за электроэнергию больше 230 тысяч рублей. Об этом сообщает областной СК. По результатам проверки полицейскому грозит увольнение. Ему вменяют статью о превышении должностных полномочий.