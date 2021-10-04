В Центральной Африке, по данным местной прессы, убиты три российских наемника

Их бронемашина попала в засаду у одного из селений на западе страны. Издание «АктуКамерун» утверждает, что перестрелка продолжалась несколько часов до прибытия к месту российской авиаподдержки. Ударами с воздуха нападавшие бойцы радикального движения «Три R», были убиты. На поле боя нашли и тела трех россиян – их называют наемниками ЧВК «Вагнера». Это подтверждают и власти префектуры.