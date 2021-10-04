Верховная рада Украины запустила процедуру отставки спикера

Об этом в телеграм-канале написал сам председатель парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что все будет происходить в соответствии с законами и регламентом. Процедура запущена по представлению народного депутата Давида Арахамии. Его поддержали 175 членов Верховной рады.

Причиной разногласий между Разумковым и другими представителями «Слуги народа» стало то, что спикер отправил Венецианской комиссии так называемый закон об олигархах вопреки просьбе лидера фракции Арахамии. Президент Украины говорил, что Разумков не разделяет программные моменты партии.