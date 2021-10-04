Калининградских врачей арестовали по делу об убийстве младенца

Элину Сушкевич и Елену Белую отправили в СИЗО на три месяца, пишет со ссылкой на адвоката сетевое издание «Новый Калининград». Решение вынес Московский областной суд – это дело ему передали после просьбы прокуратуры перенести рассмотрение в другой регион из-за большого резонанса.

Следствие считает, что Белая, будучи главврачом калининградского роддома, распорядилась не давать младенцу дорогостоящий препарат. В конце прошлого года присяжные оправдали обвиняемых, однако через полгода дело отправили на новое рассмотрение.