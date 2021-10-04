Представители Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив спецслужб о пытках в тюрьмах

Представители правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России секретный видеоархив спецслужб о пытках в СИЗО и тюрьмах. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Координаторам и экспертам Gulagu.net действительно удалось вывезти секретный видеоархив в 40 гб, который снимался в целом ряде учреждений ФСИН под контролем оперативников из управления М ФСБ России. В этом архиве более 1000 видеофайлов и документов, которые подтверждают системный характер пыток в российских тюрьмах», — рассказал он.

В частности, по словам В.Осечкина, в архиве «есть как минимум 24 видеофайла, снятых так называемыми капо-разработчиками – активистами, которые сотрудничают с оперативниками и по их заданию пытают других заключенных». «Самое страшное, что они были сняты на видеорегистраторы ФСИН. Фактически оперативники ФСИН и ФСБ давали команду своим агентам пытать арестованных и осужденных, принуждать их к сотрудничеству, давать нужные показания. И при этом в отношении людей, которые находились в заведомо беспомощном положении (они уже были избиты, раздеты догола, связаны), совершались насильственные действия в извращенной форме», — отметил правозащитник.

В.Осечкин подчеркнул, что «это носило системный характер». «Людей били, насиловали, истязали, и все происходящее снималось на видео. Из таких материалов и состоит этот секретный видеоархив, который сейчас оказался за пределами России. В ближайшие недели мы будем поэтапно публиковать эти видеодоказательства с целью разоблачения этого пыточного конвейера и побуждения российских властей отказаться от пыточных практик», — заключил он.