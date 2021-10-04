В Грузии арестовали хозяина квартиры, где находился Михаил Саакашавили

Телеканал Imedi передает, что его предъявлено обвинение по статье о безусловном сокрытии тяжкого преступление. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Адвокат арестованного при этом настаивает, что укрытие разыскиваемого человека уголовно не наказуемо.

Саакашвили, не появлявшийся в стране с 2013 года, въехал в Грузию в преддверии муниципальных выборов и был задержан. Против бывшего президента заведено пять уголовных дел, последнее из них о незаконном пересечении границы. По делу об убийстве сотрудника банка Грузии и избиении бывшего депутата Сакашвили вынесли приговоры заочно, еще два находятся на рассмотрении судов.