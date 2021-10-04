Верховный суд признал незаконным не допуск на выборы экс-главу московского штаба Навального Олега Степанова

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Окружной избирком запретил Степанову открывать счет для ведения кампании, ссылаясь на решение о признании Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Навального* экстремистскими организациями. Однако Степанов настаивал, что решение к тому моменту еще не вступило в силу. Верховный суд с его доводами согласился.

Впрочем, в удовлетворении жалобы все равно было отказано, так как апелляцию Степанов подал после того, как решение вступило в силу.

* признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ