В воинской части под Петрозаводском военнослужащий покончил жизнь самоубийством

В региональном управлении СК агентству Интерфакс сказали, что погибшему 26 лет. Сейчас проводится проверка. Других подробностей следователи не привели.

В конце сентября сообщалось о сбежавшем из воинской части под Екатеринбургом солдате-срочнике. Позже его нашли мертвым. В Центральном военном округе утверждают, что военнослужащий получил удар током при попытке взобраться на опору лини электропередач. На следующий день в той же части покончил с собой другой солдат.

