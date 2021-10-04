В новой Госдуме предлагается увеличить число комитетов

Их будет 32 вместо 26 в прежнем созыве. Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сказал, что структуру комитетов таким образом хотят максимально приблизить к структуре федеральных органов власти. К примеру, комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предлагается разделить на несколько частей.

Первое пленарное заседание Госдумы назначено на 12 октября.