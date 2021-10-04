Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе сервисов, пишет, что неполадки замечены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Сбой затронул в том числе и Россию. Пользователи Facebook в первую очередь сообщают о проблеме в работе сайта, также есть затруднения с открытием приложений Instagram и WhatsApp. Все три указанные сервиса принадлежат компании Facebook. Там пока ситуацию не прокомментировали.
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