Военные проводят служебное расследование из-за участия роты почетного караула в венчании представителя Романовых

Военные проводят служебное расследование из-за участия роты почетного караула в венчании представителя династии Романовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщает агентство Регнум. В петербургской комендатуре от комментариев отказались.

Венчание проходило в Исаакиевском соборе в прошлую пятницу. Сначала военнослужащие стояли внутри храма, а затем поприветствовали Георгия Романова и итальянку Ребекку Беттарини на крыльце собора с обнаженными саблями. Опубликованные в сети фотографии вызвали критику некоторых пользователей.