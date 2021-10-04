Италия приостановила процесс выдачи испанским властям лидера борьбы за независимость Каталонии Карлоса Пучдемона

О приостановке экстрадиции сегодня написал сам Пучдемон у себя в Твиттере. По его словам, суд прислушался к мнению прокуратуры, которая потребовала сперва прояснить его права как депутата Европарламента, а вместе с ними вопрос о его неприкосновенности. Ранее об этом просили и адвокаты.

В конце сентября Пучдемон был задержан в аэропорту Сардинии по запросу испанской стороны. Однако под стражей он провел всего один день, затем его отпустили на свободу, правда, запретив покидать остров.

Мадрид обвиняет экс-главу Каталонии в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Ряд каталонских политиков уже были осуждены по этим же обвинениям, но этим летом они были помилованы и выпущены из тюрем. Однако это решение не распространяется на Пучдемона, бежавшего за границу. Мадрид по-прежнему требует его ареста и экстрадиции.

Испанские власти пока никак не комментировали решение итальянского суда.