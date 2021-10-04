Суд оправдал петербургского следователя, которого обвиняли в похищении наркотиков и мошенничестве

Заседание состоялось в закрытом формате.

Петербургский городской суд освободил из под стражи бывшего следователя Николая Воробьёва прямо в зале суда. Его оправдали по статье о похищении наркотиков. Шесть лет назад он начал расследовать дело о контрабанде кокаина через российскую границу. Партию весом более одиннадцати килограммов задержали на Пулковской таможне. Следователь Воробьёв знал, где находятся наркотики, которые приобщили к делу в качестве вещественного доказательства. Следствие считало, что он договорился с неизвестными и похитил кокаин из камеры хранения. Украденный наркотик он якобы подменил химической смесью белого цвета. На протяжении двух следующих лет, по версии обвинения, подельники Воробьёва распродавали украденный кокаин. Сегодня суд постановил признать его невиновным и предоставить право на реабилитацию. Также его обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, за четыре года Воробьёв получил от Следственного комитета почти семьсот тысяч рублей в качестве компенсации за аренду жилья, положенную сотрудникам ведомства. Однако выяснилось, что документы о снятии жилья в аренду Воробьёв подделывал. Из-за того, что последние несколько лет бывший следователь провёл под стражей, суд посчитал срок исполненным.

Напомним, что следственный комитет недавно раскрыл дело о контрабанде полутонны кокаина из Эквадора в Петербург. Наркотик перевозили кораблями и прятали его в контейнерах с рыбой. В результате были задержаны пять человек.