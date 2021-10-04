«Газпром» начал заполнение первой нитки газопровода «Северный поток-2»

Этому способствовало получение разрешения от властей Дании.

Первоочередная задача, которая стоит перед оператором газопровода, как сообщили в самой компании – достичь объема и давления, которые необходимы для дальнейшего тестирования «Северного потока-2». Ранее, как утверждается, уже прошли внешние проверки газопровода – в том числе для изучения его целостности. Пока сроки его полноценного введения в строй не уточняются. При этом Датское энергетическое агентство уверяет, что «Северный поток-2» выполнил все необходимые для этого условия.

Газопровод ждет соответствующих разрешений и от властей Германии: месяц назад они получили документы на сертификацию оператора газопровода. Решение, как ожидается, может быть принято до конца года, затем оно должно быть доведено до Еврокомиссии. В «Газпроме», в свою очередь, говорили, что готовы начать поставки газа по новому газопроводу уже в этом году: объемы оценивались примерно в 5,5 млрд кубометров до конца 2021-го.

На фоне новостей о заполнении первой нитки «Северного потока-2» цены на газ в Европе резко снизились. На пике котировки снижались более чем на 5%, сейчас стоимость тысячи кубометров газа на бирже в Нидерландах составляет 1160 долларов.