Apple проведет очередную презентацию новых продуктов в начале ноября

Как сообщает агентство Bloomberg, компания покажет ноутбуки MacBook Pro. Как ожидается, они будут представлены в двух вариантах – 14 и 16 дюймов. Устройства будут оснащены новыми 10-ядерными процессорами, другой информации пока нет.

Последнее мероприятие Apple провела в онлайн-формате в середине сентября. Тогда были показаны смартфоны iPhone 13, планшеты iPad и iPad mini, а также умные часы Apple Watch Series 7.