Первую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом

После того, как будет достигнуто необходимое давление, оператор начнет тестирование – об этом говорится в сообщении Nord Stream 2. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Сегодня Датское энергетическое агентство сообщило, что все условия, относящиеся к этапу строительства выполнены. Осталось решить некоторые вопросы для ввода газопровода в эксплуатацию.