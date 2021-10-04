Президент России Владимир Путин учредил День Отца

Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. Как отметил глава государства, новая торжественная дата направлена на укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей. Об инициативе создать праздник стало известно ещё в июле – Министерство труда и социальной защиты вынесло идею на всеобщее обсуждение.

Несмотря на то, что статус всероссийского праздника День отца получил только сейчас, в некоторых частях страны он отмечается уже несколько лет и утверждён законодательно, а в Липецкой области даже является праздником регионального значения.

Впервые в истории День отца прошёл 19-го июня 1910-го года в США. Инициатором того мероприятия стала американка, которая хотела выразить признательность своему папе, воспитавшему в одиночку шестерых детей после смерти жены.

Указ президента уже вступил в силу, первый День отца пройдёт уже 17-го октября.