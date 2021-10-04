Ольга Старовойтова скончалась на 74-м году жизни в Петербурге

Она была сестрой политика Галины Старовойтовой, которую застрелили более 20 лет назад.

Ольга Старовойтова возглавляла фонд имени сестры, но кроме этого была членом Международного союза журналистов и религиоведом, а также другом радиостанции «Эхо Петербурга». В девяностые годы Ольга Старовойтова работала над созданием первых некоммерческих организаций. Одной из них был общественного фонд «Галины Старовойтовой», который занимался увековечиванием памяти политика и содержал небольшой музей. Депутата Госдумы, сопредседателя партии «Демократическая Россия» более 20 лет назад застрелили у дверей её петербургской квартиры. Ольга Васильевна много лет добивалась наказания виновных в убийстве старшей сестры. По этому делу сроки от 11 до 23 лет заключения получили восемь участников преступления. Однако заказчиков расстрела следователи так и не назвали.

Дату прощания и похорон Ольги Старовойтовой пока не называют. Один из организаторов покушения на Галину Старовойтову, бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко просил об о досрочном освобождении. Однако суд отказал ему в выходе из колонии.