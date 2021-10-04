В США начинаются слушания по делу против четырех сетей аптек, виновных, по мнению властей, в опиоидном кризисе

В США сегодня начинаются судебные слушания по делу против четырех крупнейших сетей аптек, виновных, по мнению американских властей, в опиоидном кризисе. За 20 лет от передозировки опиодными лекарствами в США умерли более полумиллиона человек — в стране объявлена эпидемия.

С иском в суд против крупнейших в США сетей аптек — Walgreens, CVS, Walmart и Giant Eagle, обратились власти двух округов в штате Огайо — истцы утвержают, что аптеки отказались предоставить своим фармацевтам необходимые инструменты и возможности для соблюдения закона и предотвращения утечки и ненадлежащей продажи опиоидов, что привело к опиоидной эпидемии в обществе. Опиодный кризис в США берет свое начало с середины 90-х годов — И тогда же национальном уровне в США была принята стратегия по борьбе с болью у пациентов — в итоге врачи стали прописывать обезболивающие препараты в разы больше чем нужно. Люди быстро привыкали и становились наркозависимыми От 20 до 30 процентов всех пациентов в США сегодня получают рецепт на опиоиды. Количество отпущенных по рецепту опиодных обезболивающих в округе Лейк в Огайо, который выступает истцом на сегодняшнем заседании, в период с 2012 по 2016 год составило 265 таблеток на каждого жителя.

В августе производитель ОксиКонтИна Пердью Фарма и владеющая компанией семья Саклеров согласились выплатить 10 млрд долларов штрафа по делу о разжигании опиоидного кризиса в США. В июле три крупнейшие поставщика аптек в США и производитель лекарств Джонсон и Джонсон согласились выплатить 26 млрд долларов, чтобы урегулировать аналогичное дело против них.