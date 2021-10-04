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18:20, 04 октября 2021

В МВД Белоруссии уверяют, что журналист издания «Комсомольская правда» Можейко было задержан на территории Белоруссии

В МВД Белоруссии уверяют, что журналист издания «Комсомольская правда» Геннадий Можейко было задержан на территории Белоруссии.

В ведомстве сообщили, что российские силовики не позволили Можейко выехать из России за рубеж и рекомендовали ему покинуть страну. Журналисту пришлось вернуться в Белоруссию где он и был задержан и помещен в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя КП в Минске Валентина Алфимова, сегодня к журналисту допустили адвокатов, которые сообщили, что в СИЗО он находится в статусе подозреваемого, чувствует себя нормально. Затем Можейко был допрошен уже в присутствии защитников. Пока ему инкриминирует две статьи — «Разжигание социальной вражды» и «Оскорбление представителя власти». Предполагается, что поводом для преследования журналиста стала статья Можейко в белорусском издании Комсомолки, в которой одноклассница Андрея Зельцера, убившего сотрудника белорусского КГБ, называла его прекрасным парнем, который всегда был за правду и мог постоять за себя.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для журналиста белорусского издания Комсомольской правды Геннадия Можейко.

Белорусский корреспондент «Комсомольской правды» Геннадий Можейко мог быть задержан при содействии российских спецслужб, тогда как само издание, вероятно, давно вызывало раздражение у белорусских властей. Такое мнение в эфире «Эха» высказал белорусский политический обозреватель Артём Шрайбман.

Он считает, что если бы похожий случай произошел в любой другой стране, кроме Белоруссии, реакция Кремля была бы гораздо более жесткой и определенной.

В Кремле заявили, что не знают подробностей о задержании корреспондента, однако, будут добиваться от Минска снятия ограничений с издания «Комсомольская правда». Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомню, ранее в Белоруссии пользователи интернета столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды» не открывался. Власти это объяснили тем, что на странице интернет-ресурса была размещена публикация, угрожающая национальной безопасности.


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