Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные об офшорных операциях политиков по всему миру

Как утверждается, к ним причастны свыше 330 высокопоставленных чиновников из почти 100 стран, в том числе и действующие лидеры государств. При этом значительная часть досье посвящена российским госслужащим и предпринимателям.

В материалах, касающихся граждан России, допущенное к расследованию интернет-издание «Важные истории» обнаружило несколько человек, которые, как считается, входят в ближайшее окружение президента Владимира Путина. Среди них – Светлана Кривоногих, ее некоторые СМИ считают близкой подругой главы государства. У нее выявили офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которой, как утверждается, она владела как минимум около 10 лет. Также в досье фигурируют главы крупных компаний: например, у президента «Сбербанка» Германа Грефа расследователи нашли созданный в 2011 году траст в Сингапуре для управления активами более чем на 55 млн долларов. Позднее он был ликвидирован.

Еще одним фигурантом «досье Пандоры» стал глава администрации президента Антон Вайно: по сведениям расследователей, он, будучи еще первым замглавы АП, мог бесплатно путешествовать по испанским водам на яхте, которая также принадлежит одной из офшорных компаний. Ее бенефициаром, в свою очередь, называется российский бизнесмен Сергей Адоньев.

Числится в «досье Пандоры» и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Журналисты-расследователи описывают схему, согласно которой медиаменеджер, зарегистрировав в 2014 году офшор на Британских Виргинских островах, стал одним из фактических владельцев компании «Эдисонэнерго», участвующей в сносе старых советских кинотеатров и строительстве на их месте торговых центров.

При этом согласно одному из договоров со столичной мэрией, который есть в распоряжении «Эха», фирма обязуется сохранить функцию кинопоказа в новых ТЦ. Бизнесмен Григорий Печерский, в чей холдинг входит эта компания, сообщил «Эху», что инвестиции в проект составили более 50 млрд рублей. Сам Эрнст, в свою очередь, отметил, что не отрицает свое участие в проекте.

Тем не менее, главный редактор «Важных историй» Роман Анин в эфире «Эха Москвы» выразил мнение, что опубликованные материалы свидетельствуют о коррупции среди российских чиновников и бизнесменов.

В свою очередь, гендиректор движения «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов сделал вывод, что политика отказа от офшорных схем оказалась неэффективной.

«Трансперенси Интернешнл-Россия» и интернет-издание «Важные истории» российские власти считают иностранными агентами.

В Кремле, тем временем, не увидели повода для проверки сведений из так называемого «досье Пандоры».

Бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что президент России пользуется офшорами приближенных, чтобы оказывать влияние на мировую политику. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Евгений Чичваркин сообщил, что у него были офшоры, когда он занимался бизнесом в России.