В России наблюдается постепенный ухудшение эпидемиологической ситуации

Ежесуточно с начала сентября график заболеваемости опасной инфекцией постепенно ползет вверх. Так, за минувший день диагноз подтвердили максимальные с января около 26 тысяч граждан, что почти на тысячу чем днем ранее. При этом только 8% из них не имели клинических проявлений болезни.

Вместе с тем растут не только показатели заболеваемости, но и данные по смертности. На протяжении всего последнего месяца ежедневно эти цифры становятся все больше. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 883 летальных исхода.

Уже традиционно наиболее сложно по всем показателям ситуация остается в Москве, где больничный открыли более 4 тысяч человек, а умерли 66 жителей столицы. Далее следует Санкт-Петербург с приростом заражения в более чем 2 тысячи горожан и 66 смертями. Затем по заболеваемости идет Подмосковье, где за день зарегистрирован максимум с конца июля. Что касается смертности, за Северной столицей следует Свердловская область – 43 летальных исхода. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, есть ряд регионов, где рост наблюдается особенно активно.

Всего в России с начала пандемии, согласно официальным данным, заболели свыше 7,5 миллионов граждан, а умерли 210 801 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным оперштаба, также постепенно снижается. Сейчас она составляет чуть больше 88,5% от общего числа заразившихся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о существенном снижении темпов вакцинации от коронавируса в своем регионе.

Воробьев добавил, что абсолютное большинство тех, кто попал в больницу, прививку не делали.

Мэр Москвы Сергей Собянин видит необходимость в увеличении массового тестирования. По его словам, в ближайшее время в столице появятся пункты с бесплатными экспресс-тестами.

По словам Собянина, результаты тестов будут вноситься в общую информационную систему.

В московском ГУМе снова открылся центр вакцинации от коронавируса. Как рассказал «Эху Москвы» главный врач Андрей Тяжельников, весь процесс от входа до выхода занимает не более получаса.