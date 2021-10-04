Котировки подскочили более чем на 2,5 доллара в день заседания мониторингового комитета ОПЕК+, отмечает газета РБК. Он рекомендовал придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.
Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила отметку в 81 доллар за баррель
Котировки подскочили более чем на 2,5 доллара в день заседания мониторингового комитета ОПЕК+, отмечает газета РБК. Он рекомендовал придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.