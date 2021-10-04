В Подмосковье по делу о крушении вертолета задержана предпринимательница

Ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она предоставляла воздушное судно Robinson для экскурсионных полетов. Сама женщина вину не признала – сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Вертолет разбился накануне вечером в подмосковном Лыткарине. Погибли три человека.

