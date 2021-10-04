Белорусское МВД утверждает, что корреспондента «Комсомольской правды» Можейко задержали на территории республики

Белорусское МВД утверждает, что корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко задержали на территории республики. В ведомстве рассказали, что журналист хотел через Россию попасть в третью страну, однако местные власти отказали ему в выезде и предписали покинуть территорию России.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Можейко задержали в Москве и отправили в следственный изолятор на Окрестина в Минске. Это произошло после того, как он опубликовал материал об Андрее Зельцере – программисте, застрелившем сотрудника КГБ и убитом в перестрелке.

Можейко допрошен в качестве подозреваемого по делам о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

