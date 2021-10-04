Замглавы министерства строительства назначен временным губернатором Тамбовской области

На встрече с Максимом Егоровым Владимир Путин поинтересовался, как тот относится к кадровому предложению, на что чиновник выразил готовность возглавить регион. Сегодня же президент назначил врио губернатора Владимирской области депутата Александра Авдеева. Выборы пройдут в единый день голосования в сентябре следующего года.

