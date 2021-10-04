Енгалычева считает несправедливым решение суда о штрафе за организацию несогласованной акции

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева считает несправедливым решение Тверского суда Москвы о штрафе за организацию несогласованной акции. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Сегодня Тверской суд признал меня виновной в якобы организации митинга, хотя это была встреча депутата Госдумы с избирателями 25 сентября, на которой меня даже не было. В вину вменяется репост депутата Госдумы, который анонсировал свою встречу. При этом в материалы дела была вложена очень странная картинка, похожая на фотошоп», — отметила Е.Енгалычева.

Во-вторых, по словам депутата, «никто даже не пытался доказать», что репост сделала непосредственно она. «А у меня социальные сети параллельно со мной ведут мои помощники», — пояснила Е.Енгалычева.

Она также обратила внимание на то, что сумма штрафа, озвученная судьей, отличается от суммы, указанной в постановлении. «При оглашении приговора было сказано, что я виновна и должна выплатить 150 тысяч рублей, а потом в постановлении было написано «250 тысяч рублей». Мы до сих пор не понимаем, 150 или 250?» – заключила Е.Енгалычева.