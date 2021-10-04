У здания тюрьмы в грузинском городе Рустави собрались сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили

Под стенами учреждения находятся около пятисот человек с флагами ЕС и Грузии. Они до носят свое мнение до властей, скандируя – «Свободу Мише». На вечер назначен еще один митинг с теми же требованиями. Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, периодически информируя сочувствующих о том, что чувствует себя хорошо. Он передал послание собравшимся, которое озвучила депутат партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе. Экс-президент пишет о том, что слышит голос соратников в тюрьме и его желание бороться усиливается десятикратно. Саакашвили назначил своим спикером кандидата на пост мэра Тбилиси Нику Меля, который после первого тура проигрывает более 10 процентов известному в прошлом футболисту Кахе Каладзе.

После подсчета 100 процентов голосов партия Саакашвили уступила на местных выборах правящей Грузинской мечте. Единое национальное движение набрало 33 процента голосов, тогда как конкуренты – более 45.